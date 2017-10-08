Кравцов: чемпионат РФ по боксу в Грозном подтвердил проблемы в некоторых весах

ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Чемпионат России подтвердил отсутствие сильных боксеров в нескольких весовых категориях. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Эдуард Кравцов.

В воскресенье в Грозном завершился чемпионат России по боксу.

"На чемпионате России мы увидели несколько интересных боксеров, которые могут прогрессировать, - сказал Кравцов. - В некоторых боях был серьезный накал. Что касается проблем, то у нас сохраняются вопросы в весовых категориях до 75 кг и свыше 91 кг. Будем над этим работать, ведь здесь мы ничего нового не увидели".