Кравцов: чемпионат РФ по боксу в Грозном подтвердил проблемы в некоторых весах

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ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Чемпионат России подтвердил отсутствие сильных боксеров в нескольких весовых категориях. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Эдуард Кравцов.
В воскресенье в Грозном завершился чемпионат России по боксу.
"На чемпионате России мы увидели несколько интересных боксеров, которые могут прогрессировать, - сказал Кравцов. - В некоторых боях был серьезный накал. Что касается проблем, то у нас сохраняются вопросы в весовых категориях до 75 кг и свыше 91 кг. Будем над этим работать, ведь здесь мы ничего нового не увидели".