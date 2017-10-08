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Команда Карякина "Глобус" с победы стартовала на клубном Кубке Европы по шахматам

Спорт
8 октября, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Еще две российские мужские команды также одержали победы

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 8 октября. Российский "Глобус" обыграл исландский "Фьолнир" с общим счетом 6-0 во встрече первого тура Кубка Европы по шахматам среди мужских и женских клубных команд. Турнир проходит в турецком Гёйнюке.

Все шесть шахматистов "Глобуса" одержали победы. В их числе россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Денис Хисматуллин, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири из Нидерландов и украинец Антон Коробов. Также за команду заявлены еще двое россиян - Владимир Крамник и Александр Грищук, которые в партиях первого тура участия не принимали.

На турнире в Турции выступают еще две российские мужские команды. "Медный всадник", который представляют россияне Петр Свидлер (не играл в первом туре), Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, одержал победу над финской командой "Этела-Вантаан Шакки" со счетом 6-0. Legacy Square Capital, за которую заявлены россияне Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Александр Злочевский (не играл в первом туре) обыграл английскую команду 3CS со счетом 5,5-0,5.

В женском турнире российские "Югра" и Legacy Square Capital также одержали победы. "Югра", за которую выступают россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина с Украины (не играла в первом туре), выиграла у французской команды Mulhouse Philidor (3-1). Legacy Square Capital, за которую играют россиянки Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина, победила турчанок из команды Marmara со счетом 3,5-0,5.

"Глобус" и "Медный всадник" с шестью очками делят лидерство в турнирной таблице открытого турнира еще с четырьмя командами. В женском Legacy Square Capital делит второе место (3,5 очка) с двумя другими командами, "Югра" - пятая (3 очка).

В открытом турнире выступают 36 команд, в женском - 12. В открытом турнире в составе команд по шесть участников и двое запасных, в женском - четыре и одна запасная. Команды играют по швейцарской системе в семь туров, турнир завершится 14 октября.

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