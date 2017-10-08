Футболисты сборной Египта получат по $83 тысячи за выход на ЧМ-2018

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился выделить каждому футболисту сборной страны 1,5 млн египетских фунтов (около $83 тыс.) за выход в финальный турнир чемпионата мира, который состоится в 2018 году в России. Об этом сообщила в электронной версии газета "Аль-Ватан" после того, как сборная Египта досрочно обеспечила участие в финальной части чемпионата мира.

В матче отборочного турнира в африканской зоне в Александрии команда Египта одержала победу над сборной Конго со счетом 2:1. Оба мяча у хозяев поля забил Мохамед Салах. Победный гол игрок английского "Ливерпуля" Салах провел с 11-метрового, назначенного в компенсированное время.

Также отмечается, что главный тренер сборной Египта, аргентинский специалист Эктор Купер за попадание на чемпионат мира получит единовременное вознаграждение в размере 500 тыс. долларов.

В турнирной таблице группы E сборная Египта набрала 12 очков и за тур до конца соревнований гарантировала себе первое место и путевку на чемпионат мира. Второе место занимает сборная Уганды (8), третье - Ганы (6), четвертое - Конго (1).

Сборная Египта в третий раз в своей истории и впервые с 1990 года вышла в финальный турнир чемпионата мира. Сотни тысяч жителей страны в эти минуты заполняют улицы и площади городов и населенных пунктов, чтобы отпраздновать это историческое для Египта спортивное достижение.