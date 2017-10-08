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Российский гимнаст Белявский стал шестым на ЧМ в упражнении на перекладине

Спорт
8 октября, 23:29 UTC+3 МОНРЕАЛЬ /Канада/ 8, октября. /ТАСС

Победу на данном снаряде одержал хорват Тин Србич

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Российский гимнаст Давид Белявский

Российский гимнаст Давид Белявский

©  EPA/MIRCEA ROSCA

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский занял шестое место на чемпионате мира, завершившегося в Монреале, в упражнении на перекладине. Судьи оценили выступление спортсмена в 13,533 балла.

Титул чемпиона мира на этом снаряде достался хорвату Тину Србичу (14,433), голландец Эпке Зондерланд стал вторым (14,233), третье место занял его соотечественник Барт Дерло (14,200).

Белявский в минувший четверг в финале многоборья финишировал четвертым, потеряв возможность биться за медали после падения на заключительном снаряде - перекладине. В субботу он завоевал серебро в упражнении на коне - первую в своей карьере награду чемпионата мира, а в заключительный день соревнований занял третье место в упражнении на брусьях.

Белявский - двукратный медалист Олимпиады-2016. На чемпионате Европы - 2017 он был первым в упражнении на коне и третьим - на перекладине.

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