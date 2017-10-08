Турнир по мини-футболу памяти братьев Нурбагандовых в Махачкале собрал более 10 команд

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Более 10 команд приняли участие во втором турнире по мини-футболу среди детей памяти Героя России Магомеда и его брата Абдурашида Нурбагандовых, сообщил ТАСС председатель комитета по делам молодежи, спорту и туризму Махачкалы Марат Ибрагимов.

"В воскресенье на базе спортивной школы "Олимп" мы провели турнир по мини-футболу среди детей 2009-2010 годов рождения памяти братьев Магомеда и Абдурашида Нурбагандовых. Участие в турнире приняли 14 команд из Махачкалы", - сказал Ибрагимов.

"Футбольный турнир проводится комитетом по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы уже второй раз, и его основной целью является пропаганда патриотизма среди подрастающего поколения, воспитание молодежи на примере подвигов достойных сынов Дагестана", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на открытии турнира присутствовали заместитель председателя городского собрания депутатов Махачкалы, международный гроссмейстер Джакай Джакаев, отец одного из братьев Нурбагандовых Курбан Нурбагандов, представители спортивных школ города, болельщики команд.

"Дети играли очень азартно, турнир получился зрелищным и интересным. Победители получили кубки, медали и памятные награды от городского комитета по спорту, туризму и делам молодежи", - заключил Ибрагимов.

Первый турнир по мини-футболу среди детей памяти братьев Нурбагандовых прошел в начале октября 2016 года. Тогда участие в нем приняли более 20 команд.

Подвиг Магомеда Нурбагандова

Группа из четырех боевиков захватила 10 июля 2016 года нескольких отдыхающих в лесу, расположенном в 2 км от дагестанского райцентра Сергокала. Первым был убит двоюродный брат Магомеда Нурбагандова - Абдурашид, заступившийся за своего младшего брата Арсена, которого ударил один из преступников. Обнаружив у Магомеда Нурбагандова удостоверение сотрудника МВД, бандиты, включив видеозапись, приказали ему призвать коллег увольняться из органов, однако полицейский перед смертью обратился к правоохранителям с другим призывом: "Работайте, братья!" После этого он был убит.

Двое боевиков, причастные к этим убийствам, были ликвидированы в ходе спецопераций 7 сентября 2016 года в дагестанских городах Избербаш и Махачкала. Еще двоих бандитов силовики задержали 9 сентября в Избербаше.

Президент России Владимир Путин присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Абдурашид Нурбагандов награжден орденом Мужества посмертно за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.