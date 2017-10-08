Сборная России по спортивной гимнастике стала третьей в медальном зачете ЧМ в Монреале

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /ТАСС/. Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в воскресенье завершился в канадском Монреале.
Россияне завоевали на турнире шесть медалей - одну золотую, три серебряные и две бронзовые. Единственное золото в копилку российской команды принесла Мария Пасека в опорном прыжке. Вторыми на отдельных снарядах стали Елена Еремина в упражнении на брусьях, Давид Белявский - на коне, Денис Аблязин - на кольцах. Бронзовые награды завоевали Белявский в упражнении на брусьях и Еремина в личном многоборье.
Первое место в общекомандном зачете заняли китайцы (3-1-2), на второй строчке расположились японцы (2-0-1). На турнире в Монреале, который стал первым постолимпийским мировым первенством для гимнастов, традиционно не разыгрывались награды в женском и мужском командном многоборье.
На предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2015 году в шотландском Глазго, российская команда также заняла третье место, но завоевала тогда три золотые медали и одну серебряную. Вторыми тогда были японцы (4-0-1), первыми - представители США (5-2-3).
Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году в Дохе.