Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: ЧМ-2018 по футболу может стать успешным для сборной Польши

Спорт
9 октября, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Адам Навалка считает, что его команда принесет болельщикам много положительных эмоций на мировом первенстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России может стать для сборной Польши успешным и принести много позитивных эмоций. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды Адам Навалка, чьи слова приводит пресс-служба сборной.

В воскресенье сборная Польши обыграла команду Черногории со счетом 4:2 и заняла первое место в отборочной группе E, завоевав путевку на чемпионат мира. Второе место заняла команда Дании, которая сыграет в стыковых матчах.

"Результат был достигнут в хорошем стиле. Наши соперники пытались испортить нам жизнь даже в последнем туре, но такой возможности не было. Мы взяли инициативу в свои руки, держали игру под контролем, но во втором тайме был момент, когда мы упустили нити игры. Но цель достигнута, настало время праздновать, нужный результат был получен благодаря упорной работе всех игроков и персонала", - сказал Навалка

"Представлять свою страну на чемпионате мира - это что-то невероятное. Находиться на "красно-белом" стадионе, слушать радость болельщиков - ради таких моментов стоит жить. Я считаю, что чемпионат мира будет очень успешным для нас и обеспечит больше подобных эмоций", - добавил специалист.

Сборная Польши стала 14-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии и Коста-Рики. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Смотрите также

Сборная Польши по футболу квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года

Сборная Германии разгромила команду Азербайджана в матче отбора ЧМ-2018

Словаки заняли второе место в группе и могут сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарок
2
Пожар в ТЦ "Синдика" локализован
3
Сотрудники МЧС приступили к локализации пожара в ТЦ "Синдика"
4
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ
5
Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"
6
Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhone
7
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама