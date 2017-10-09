Тренер: ЧМ-2018 по футболу может стать успешным для сборной Польши

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России может стать для сборной Польши успешным и принести много позитивных эмоций. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды Адам Навалка, чьи слова приводит пресс-служба сборной.

В воскресенье сборная Польши обыграла команду Черногории со счетом 4:2 и заняла первое место в отборочной группе E, завоевав путевку на чемпионат мира. Второе место заняла команда Дании, которая сыграет в стыковых матчах.

"Результат был достигнут в хорошем стиле. Наши соперники пытались испортить нам жизнь даже в последнем туре, но такой возможности не было. Мы взяли инициативу в свои руки, держали игру под контролем, но во втором тайме был момент, когда мы упустили нити игры. Но цель достигнута, настало время праздновать, нужный результат был получен благодаря упорной работе всех игроков и персонала", - сказал Навалка

"Представлять свою страну на чемпионате мира - это что-то невероятное. Находиться на "красно-белом" стадионе, слушать радость болельщиков - ради таких моментов стоит жить. Я считаю, что чемпионат мира будет очень успешным для нас и обеспечит больше подобных эмоций", - добавил специалист.

Сборная Польши стала 14-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии и Коста-Рики. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.