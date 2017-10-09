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Тренер: мужская сборная России по спортивной гимнастике недобрала медалей на ЧМ

Спорт
9 октября, 2:12 UTC+3 МОНРЕАЛЬ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Валентина Родионенко считает, что команда могла показать более высокий результат на соревнованиях в Канаде

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Давид Белявский

Давид Белявский

© EPA-EFE/ANDRE PICHETTE

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 9 октября. /ТАСС/. Мужская сборная России по спортивной гимнастике была способна показать более высокий результат на завершившемся в воскресенье в канадском Монреале чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

В активе российской команды две серебряные (Давид Белявский - упражнение на коне, Денис Аблязин - кольца) и одна бронзовая награда (Белявский - брусья). Белявский занял четвертое место в личном многоборье, он лидировал после пяти снарядов, но совершил падение на перекладине.

"Мы недобрали здесь медалей, - считает Родионенко. - В вольных упражнениях, в мужском опорном прыжке. Обидно, но с этим можно жить, ведь мы знаем, что у нас есть на этих снарядах конкурентоспособные гимнасты. И наши соперники, что немаловажно, тоже об этом знают".

"В вольных упражнениях исполнение Никиты Нагорного и Артура Далалояна ни в чем не уступает тому, что показывают зарубежные конкуренты, - продолжила тренер. - Особняком только стоит японец Кэндзо Сираи, он вне конкурса, но я не знаю, будет ли он теперь менять программу. У него нет разнообразия, во всех диагоналях только пируэты присутствуют. Непонятно, как все это будут оценивать дальше".

Родионенко отметила, что Нагорный с Далалояном обладают разнообразными программами. "Но не получилось у них попасть здесь в финал. Есть еще над чем работать", - заключила тренер.

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