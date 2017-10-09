Тренер: дебютантки ЧМ гимнастки Еремина и Ильянкова получили в Монреале неоценимый опыт

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 9 октября. /ТАСС/. Российские гимнастки Елена Еремина и Анастасия Ильянкова, для которых чемпионат мира в Монреале стал дебютным, получили неоценимый опыт, показав при этом настоящий бойцовский характер. Об этом рассказал журналистам главный тренер сборной России Андрей Родионенко.

На чемпионате мира женская сборная России завоевала три медали. Золото в опорном прыжке выиграла Мария Пасека, серебро в упражнениях на брусьях досталось Елене Ереминой. Она же была третьей по итогам личного многоборья.

"Для Ереминой и Ильянковой это был первый такой турнир, - заметил Родионенко. - И то, что они попали в такой жаркий котел, это великолепный соревновательный опыт, все это очень важно. И то, что они проявили себя мужественно в такой ситуации, приносит мне полное удовлетворение".

Тренер отметил, что чемпионат мира открыл пробелы в отдельных видах многоборья. "Совершенно очевидно, что у нас большие проблемы в опорном прыжке. И золотая медаль совершенно ни о чем не говорит, это просто опыт Пасеки и ее умение быть первой. А позади нее практически никого на таком уровне", - считает Родионенко.

"Хромают" и вольные упражнения, где не было наших представительниц в финале. С одной стороны, новый состав, большой сдвиг уже сделан в той же акробатике, но это еще не отражается на уровне вольных упражнений в целом. У нас не все компоненты пока сбалансированы, вольные пока западают", - заметил тренер.