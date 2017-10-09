Тренер: ЧМ-2017 установил рекорд по количеству травм гимнастов из-за новаций оргкомитета

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 9 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной гимнастике, который завершился в минувшее воскресенье в канадском Монреале, войдет в историю этого вида спорта как турнир с наибольшим количеством травм у его участников. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Андрей Родионенко.
В заключительный день соревнований получили травмы представитель Южной Кореи Ян Хак Сон и итальянка Ванесса Феррари. В самом начале турнира из-за повреждений выбыли из борьбы фавориты турнира японец Кохэй Утимура и румынка Лариса Йордаке.
"Такого количества травм, которые случились здесь во время чемпионата мира, не было никогда. Все травмы были вызваны не слабой подготовкой самих спортсменов, а дезорганизационными моментами чемпионата мира", - отметил Родионенко.
"Многие команды столкнулись здесь с акклиматизационными проблемами вследствие отсутствия достаточного времени на адаптацию, - продолжил тренер. - Здесь у нас не было ни одного дня на адаптацию. На следующий день после приезда была тренировка, а в пиковые дни адаптации мы уже выступали. Руководство международной федерации также согласно, что это не совсем здоровый вариант, и в будущем учтет все ошибки этого чемпионата".
Родионенко отметил, что существовали проблемы с освещением разминочного зала. "Спортсмены вынуждены выходить на соревновательный помост под лучи яркого света из полумрака, причем свет в разминочном зале размещен очень низко и бьет прямо в глаза. Разве в таких условиях спортсмены могут нормально готовиться? Это неприемлемо для соревнований такого уровня", - считает тренер.
"Регламент тренировок, который установили организаторы, также не позволял проводить нормальную подготовку. Все перечисленные моменты и создали ту обстановку, которая привела к обилию травм", - заключил Родионенко.