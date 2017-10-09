Российские гимнасты начали новый олимпийский цикл с третьего места на чемпионате мира

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике вошла в новый олимпийский цикл, завоевав третье место в неофициальном командном зачете на чемпионате мира в Монреале. Российская команда, приехавшая в Канаду в сильно обновленном составе по сравнению с Олимпиадой-2016, по мнению тренеров, показала себя на турнире очень достойно.

В активе россиян одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды. Первое место заняла команда Китая (3-1-2), вторыми стали гимнасты Японии (3-0-1).

У россиян медали завоевали Мария Пасека (золото в опорном прыжке), Елена Еремина (серебро в упражнении на брусьях, бронза - личное многоборье), Давид Белявский (серебро - упражнения на коне, бронза - упражнения на брусьях) и Денис Аблязин (серебро - упражнения на кольцах).

Мужчины медалей недобрали

"Наши мужчины недобрали здесь медалей, - заявила журналистам старший тренер сборной России Валентина Родионенко. - В вольных упражнениях, в опорном прыжке. Обидно, но с этим можно жить, ведь мы знаем, что у нас есть на этих снарядах конкурентоспособные гимнасты. И наши соперники, что немаловажно, тоже об этом знают".

Женская сборная России по сравнению с прошлым годом обновилась наполовину. Из участниц Игр-2016 в Монреаль приехали только Мария Пасека и Ангелина Мельникова. Однако главную ставку в личном многоборье тренеры делали не на более опытную Мельникову, которая уже имеет за плечами Олимпиаду и два чемпионата Европы, а на 16-летнюю Еремину, которая только первый год выступает на взрослом уровне.

Монреаль открыл миру Еремину

"Лена Еремина стала настоящим открытием для всех зарубежных специалистов, приехавших в Монреаль на чемпионат мира, - сказала Валентина Родионенко. - Мы же знали, на что способна эта спортсменка. Совсем недавно она выступала на чемпионате Европы в Румынии, и это был ее первый серьезный старт на взрослом уровне. Тогда ей из-за волнения не удалось показать себя".

На европейском первенстве Еремина стала четвертой в личном многоборье и второй в упражнении на брусьях.

"Здесь, в Монреале, Еремина продемонстрировала свой характер, и мы очень довольны тем, как она прошла финал многоборья", - сказала тренер.

По мнению Валентины Родионенко, Елена Еремина в финале упражнений на брусьях выступила лучше всех своих конкуренток, однако из-за субъективного судейства вынуждена была довольствоваться серебром.

"Это безобразие. Девочку, которая не допустила ни одной ошибки, опустили на второе место. Да, у китаянки была на 0,2 сложнее программа. Но качество исполнения у Лены куда выше. Обидно, но мы сделаем выводы", - сказала тренер.

Еремина и Мельникова унаследовали лучшие черты советской гимнастики

Серебряному призеру Олимпиады-2016 Мельниковой этот чемпионат мира не удался, во многом эта неудача связана с травмой ноги, которую она получила за неделю до чемпионата мира. Тем не менее тренеры сборной России верят в ее огромный потенциал. Высокого мнения о гимнастике, которую показывают Еремина и Мельникова, придерживается и пятикратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Нелли Ким, вице-президент Международной федерации гимнастики.

"Мне очень нравится Лена Еремина как гимнастка, она хорошо и чисто выступает здесь, - сказала Ким в беседе с корреспондентом ТАСС. - Красивые упражнения у нее, элегантная девочка, но ей обязательно нужно прибавить сложности в программы, чтобы бороться за медали на всех снарядах. Мне очень приятно, что в сборной России появились такие девчонки, как Еремина и Ангелина Мельникова. Обе унаследовали лучшие черты советской школы спортивной гимнастики: хореография, балетная подготовка у этих гимнасток на высоком уровне".

Ким уверена, что той же Ереминой вполне по силам стать одной из главных фигур в женской спортивной гимнастике. "Она способна к Олимпиаде-2020 стать первым номером в мире, - считает собеседница агентства. - У нее есть для этого все. Не могу только про ее бойцовский характер что-то сказать, я пока плохо знаю Лену. Но если она боец по натуре, то стать первой в Токио будет проще".

Несгибаемый Белявский

Как и Еремина, две медали чемпионата мира завоевал Давид Белявский, которому на предыдущих мировых первенствах ни разу не удавалось входить в число призеров. Неудачно начинался для гимнаста и этот чемпионат мира. Белявский перед последним снарядом в личном многоборье имел преимущество в полбалла перед своим ближайшим преследователем, однако падение на перекладине во время исполнения не самого сложного элемента отодвинуло его на итоговое четвертое место.

"Мне очень сложно ответить на вопрос, почему Давид совершил ошибку на перекладине, - сказал в беседе с журналистами старший тренер мужской команды Валерий Алфосов. - Я склонен думать, что причину неудачи следует искать в психологии. Белявский всегда очень уверенно выступает на перекладине, ошибку он допустил при исполнении давно освоенного элемента. Для него все случившееся тоже стало шоком".

"Почему дело в психологии? Давид после замечательного выступления на пятом снаряде - брусьях - оторвался от преследователей более чем на полбалла и понимал, что медаль чемпионата мира очень близка, - продолжил тренер. - Но это спорт, своей непредсказуемостью он и интересен для зрителей".

Однако это обидное поражение, как показали последующие финалы в отдельных видах многоборья, не выбило Белявского из колеи. Он сумел собраться и завоевать первые в своей карьере медали чемпионата мира. Самую первую медаль, серебро в упражнении на коне, Давид посвятил дочери, которой недавно исполнился месяц.

Ветераны Пасека и Аблязин борозды не испортили

Отличный результат показали в Монреале и старожилы российской команды Мария Пасека и Денис Аблязин. Чемпионка мира 2015 года в опорном прыжке Пасека сумела в Канаде отстоять свой титул, несмотря на проблемы со здоровьем, которые мешали гимнастке на протяжении длительного времени полноценно тренироваться. Полгода назад на чемпионате Европы в Румынии Пасека на своем коронном снаряде была только четвертой.

Для многоопытного Аблязина чемпионат мира в Канаде стал первым стартом после Олимпиады-2016, где он выиграл две медали (серебро в командном турнире и бронзу в упражнении на кольцах). Но и в Монреале ветеран не ударил в грязь лицом, став вторым в упражнении на кольцах.

"Это серебро досталось тяжело, поскольку я ехал сюда выступать на один снаряд, а это всегда тяжелее, чем когда у тебя есть запас из трех, - заметил Аблязин в беседе с журналистами. - Один снаряд - один подход, права на ошибку нет. Как видите, получилось сработать безошибочно как в квалификации, так и в финале".

Чемпионат мира - 2018 пройдет в конце октября - начале ноября в Катаре. На нем будут разыграны первые олимпийские лицензии.