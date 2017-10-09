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Клуб НБА "Бруклин" обыграл "Нью-Йорк" в предсезонном матче, Мозгов набрал 11 очков

Спорт
9 октября, 5:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Матч завершился со счетом 117:83

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ТАСС, 9 октября. "Бруклин" обыграл "Нью-Йорк" в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр" и завершилась со счетом 117:83.

Российский центровой Тимофей Мозгов провел на площадке 17 минут 16 секунд, набрав 11 очков, сделав пять подборов и одну передачу. Самым результативным игроком встречи с 17 очками стал центровой "Нью-Йорка" Вилли Эрнангомес.

В другом предсезонном матче "Чикаго" проиграл "Нью-Орлеану" - 95:108.

Чемпионат НБА стартует 18 октября.

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