Клуб НБА "Бруклин" обыграл "Нью-Йорк" в предсезонном матче, Мозгов набрал 11 очков

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ТАСС, 9 октября. "Бруклин" обыграл "Нью-Йорк" в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр" и завершилась со счетом 117:83.
Российский центровой Тимофей Мозгов провел на площадке 17 минут 16 секунд, набрав 11 очков, сделав пять подборов и одну передачу. Самым результативным игроком встречи с 17 очками стал центровой "Нью-Йорка" Вилли Эрнангомес.
В другом предсезонном матче "Чикаго" проиграл "Нью-Орлеану" - 95:108.
Чемпионат НБА стартует 18 октября.