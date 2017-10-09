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СМИ: сборная Бразилии по футболу выбрала Сочи в качестве базы на ЧМ-2018

Спорт
9 октября, 6:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

На курорт также претендовала команда Австрии, но она потеряла шансы пробиться на мировое первенство

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ТАСС, 9 октября. Сочи станет местом базирования сборной Бразилии по футболу во время чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает портал Globo Esporte.

Сборная Бразилии в конце марта досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата мира. В апреле представители команды приезжали в Россию для ознакомления с условиями подготовки к турниру, в том числе для выбора тренировочной базы.

Отмечается, что на право базирования в Сочи также претендовала сборная Австрии, но она потеряла шансы пробиться на чемпионат мира.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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