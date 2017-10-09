Румынская теннисистка Халеп впервые в карьере возглавила рейтинг WTA

ТАСС, 9 октября. Румынка Симона Халеп поднялась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Халеп стала первой румынкой в истории, возглавившей рейтинг WTA. С первого места она сместила испанку Гарбинье Мугурусу. Румынка стала пятой теннисисткой, которая возглавила рейтинг в текущем году. Ранее, кроме Мугурусы, на первое место поднимались американка Серена Уильямс, немка Ангелик Кербер и чешка Каролина Плишкова.

Мария Шарапова поднялась на 18 позиций и занимает 86-е место. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова поднялась на одну строчку и занимает восьмую позицию в рейтинге.

Елена Веснина поднялась с 20-й на 19-ю позицию, Дарья Касаткина - с 34-й на 29-ю.

Рейтинг WTA от 9 октября:

1 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6175 очков,

2 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6135,

3 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5605,

4 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5465,

5 (5). Винус Уильямс (США) - 4642,

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4640,

7 (8). Елена Остапенко (Латвия) - 4510,

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4005,

9 (15). Каролин Гарсия (Франция) - 3860,

10 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 3795...

19 (20). Елена Веснина (Россия) - 2300...

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2245...

29 (34). Дарья Касаткина (Россия) - 1745...

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) - 1605...

69 (66). Наталья Вихлянцева (Россия) - 893...

72 (72). Екатерина Александрова (Россия) - 830...

79 (78). Евгения Родина (Россия) - 752...

86 (104). Мария Шарапова (Россия) - 725.