Российский теннисист Рублев поднялся на четыре строчки в рейтинге ATP

ТАСС, 9 октября. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 39-й на 35-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Другой россиянин Карен Хачанов поднялся с 42-й строчки на 40-ю, Евгений Донской - с 89-й на 74-ю. Даниил Медведев сохранил 64-ю позицию. Андрей Кузнецов опустился на десять строчек и занимает 97-е место. Первая семерка не претерпела изменений, испанец Рафаэль Надаль сохранил лидерство в рейтинге.

Рейтинг ATP от 9 октября.

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 9875 очков;

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 7505;

3. (3) Энди Маррей (Великобритания) - 6290;

4. (4) Александр Зверев (Германия) - 4400;

5. (5) Марин Чилич (Хорватия) - 4155;

6. (6) Новак Джокович (Сербия) - 4125;

7. (7) Доминик Тим (Австрия) - 3925;

8. (9) Стэн Вавринка (Швейцария) - 3540;

9. (8) Григор Димитров (Болгария) - 3455;

10. (11) Давид Гоффен (Бельгия) - 3055;...

35. (39) Андрей Рублев (Россия) - 1247;...

40. (42) Карен Хачанов (Россия) - 1125;...

64. (64) Даниил Медведев (Россия) - 814;...

74. (79) Евгений Донской (Россия) - 707;...

97. (87) Андрей Кузнецов (Россия) - 566.