Премьер-министр Австралии поздравил первого австралийского игрока в НХЛ с дебютом в лиге

ТАСС, 9 октября. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл поздравил австралийского игрока Натана Уокера с дебютом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Видео телефонного разговора между хоккеистом и премьер-министром опубликовано в Twitter клуба "Вашингтон", за который выступает нападающий.

Уокер принял участие в матче "Вашингтона" против "Монреаля" (6:1) 8 октября и стал первым австралийцем, сыгравшим в НХЛ. Форвард отметился заброшенной шайбой.

Тернбулл поздравил 23-летнего Уокера с дебютом и заброшенной шайбой и пожелал ему успешного продолжения карьеры в НХЛ.

Уокер родился в Кардиффе, но выступает за сборную Австралии, с которой выиграл второй дивизион чемпионата мира в 2011 году и вошел в символическую сборную турнира.

.@NathanWalks10 was honored with a call from Australian Prime Minister @TurnbullMalcolm for being the first Aussie to play in the @NHL pic.twitter.com/lsvGCgPzcr — Washington Capitals (@Capitals) 8 октября 2017 г.