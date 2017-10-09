Мутко: результат сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике выглядит приемлемым

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результат, который показала сборная России по спортивной гимнастике на чемпионате мира в Монреале, можно назвать приемлемым. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В неофициальном командном зачете российские гимнасты заняли третье место, завоевав одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали. Награды выиграли Мария Пасека (золото в опорном прыжке), Елена Еремина (серебро - упражнения на брусьях, бронза в личном многоборье), Давид Белявский (серебро - упражнения на коне, бронза - упражнения на брусьях) и Денис Аблязин (серебро - упражнения на кольцах).

"Это первый год соревнований после Олимпийских игр, думаю, что это нормальное выступление. Впереди есть над чем работать, - сказал Мутко. - Есть и открытия среди спортсменов, и определенные неудачи, но результат приемлемый. Есть перспективы у девочек и парней, так что, думаю, турнир для нас прошел достойно".

Победителем в неофициальном зачете стала сборная Китая (3-1-2), второе место заняла команда Японии (3-0-1).