Министр спорта Польши заявил, что сборная страны едет на ЧМ-2018 за победой

ВАРШАВА, 9 октября. /ТАСС/. Сборная Польши настроена привезти с чемпионата мира по футболу 2018 года в России главный трофей. Об этом заявил в понедельник министр спорта и туризма республики Витольд Банька в интервью телеканалу ТVN24.

В воскресенье сборная Польши обыграла команду Черногории со счетом 4:2 и заняла первое место в отборочной группе E, завоевав путевку на чемпионат мира.

"Было бы здорово на чемпионате мира в России в будущем году сразиться за главный трофей", - сказал Банька. "Настоящий профессионал, спортсмен, сталкивающийся со сложной задачей международного уровня, должен ставить себе самые высокие цели. Я рад, что у нас, наконец, есть команда, которая может смело говорить о том, что едет за победой", - отметил он, подчеркнув, что польская сборная "сейчас в состоянии победить любую команду".

Отвечая на вопрос о возможной встрече на футбольном поле сборных Польши и России, Банька указал, что не исключает такого развития событий. "Я убежден, что мы выйдем из группы, поэтому можем встретиться со сборной России, если и она выйдет из группы", - отметил министр, высказав предположение, что эта игра завершится со счетом 2:0 в пользу поляков.

Состоявшийся накануне матч с черногорцами в Варшаве стал для Польши настоящим праздником футбола. Вся страна болела за своих спортсменов и ликовала после их победы. Футболистов поздравили президент страны, премьер-министр, другие политики и знаменитости.

На данный момент на мировое первенство пробились команды России (как представитель страны-организатора), Польши, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Египта. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове- на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.