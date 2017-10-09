Футболист Пирло может войти в тренерский штаб "Челси"

ТАСС, 9 октября. Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Андреа Пирло может стать помощником главного тренера английского "Челси" Антонио Конте. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

8 октября стало известно, что Пирло, выступающий за "Нью-Йорк Сити" в Главной футбольной лиге (MLS), завершит карьеру игрока в декабре.

"Я еще не знаю, как сложится будущее, - сказал 38-летний Пирло. - В декабре вернусь в Италию. Что касается должности помощника Конте, то сейчас много говорят об этом. У меня есть свои идеи по этому поводу, но мне нужно время, чтобы принять решение".

За свою карьеру Пирло выступал в составе ведущих клубов чемпионата Италии: "Интер", "Милан" (дважды выиграл чемпионат страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и один раз - Кубок Италии) и "Ювентус" (четыре титула чемпиона страны). В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году.