Регионы ПФО проводят учения и закупают технику для обеспечения безопасности игр ЧМ-2018

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Города Приволжского федерального округа, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, готовятся обеспечить безопасность участников и болельщиков на высшем уровне. Перед турниром закупается новая техника, проводятся учения, разрабатываются планы подготовки.

"Обеспечение безопасности на чемпионате мира по футболу - 2018 будет организовано на высоком уровне", - сообщил ТАСС заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин.

В Нижегородской области, где пройдут шесть матчей чемпионата мира, в том числе 1/4 финала, разрабатывается комплексный план по обеспечению безопасности мероприятий в период проведения турнира. Программа подготовки региона к чемпионату была утверждена первой среди всех регионов- организаторов, и ее называют одной из самых масштабных в стране.

Тысячи спасателей обеспечат безопасность

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Татарстан Радик Гисмятов рассказал, что безопасность команд и болельщиков на матчах чемпионата мира 2018 года, которые будут проходить в Казани, обеспечат около 10 тыс. сотрудников МЧС. На стадионе "Казань-Арена" и прилегающих территориях будут дежурить около 1 тыс. спасателей. Для обеспечения безопасности во время матчей и оперативного реагирования в Татарстане обновили парк пожарной техники. На оснащение регионального главка МЧС поступило 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, в том числе автоцистерны, вездеходы и судно на воздушной подушке почти на 92 млн рублей.

Глава МЧС России Владимир Пучков 20 сентября вручил руководству региональных пожарных частей новую пожарно- спасательную технику. Сотрудники Росгвардии, МЧС, МВД, Миндортранса и Минздрава Татарстана в рамках подготовки к чемпионату мира - 2018 проводят учения. Последнее крупное межведомственное учение состоялось в Казани 28 сентября на одной из станций метро, где сотрудники ведомств совершенствовали практические навыки по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий в подземке.

Росгвардия будет следить за порядком

В Мордовии к обеспечению безопасности гостей и участников чемпионата мира по футболу подключатся бойцы Росгвардии. Как сообщил председатель республиканского правительства Владимир Сушков на заседании кабинета министров Мордовии, в республике создается оперативный штаб, который будет координировать работу по 14 направлениям подготовки к чемпионату.

"Вопросы безопасности являются одними из главных в работе оперативного штаба и всех служб, которые ведут подготовку к мероприятиям чемпионата мира. В задачу оперативного штаба входят операционное управление подготовкой и проведением мундиаля, координация действий всех необходимых структур и служб, разрешение штатных и нештатных ситуаций, оказание содействия федеральным структурам - организаторам чемпионата на местном уровне", - пояснил Владимир Сушков.

К приему гостей готовятся сотрудники МЧС, МВД, медицинские работники республики. К 2018 году в рамках программы "Безопасный город" в Мордовии будут установлены более 2 тысяч камер видеонаблюдения.

Ежедневный мониторинг

По словам врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, вопросы безопасности в регионе перед ЧМ-2018 также находятся на особом контроле. "Будут дополнительно учтены вопросы и в сфере безопасности, транспортной логистики, навигации болельщиков, и все это мы берем на вооружение и на отработку", - приводит слова Азарова его пресс-служба.

Он также добавил, что поставил перед правительством задачу каждый день проводить мониторинг задач, связанных с подготовкой к чемпионату мира. Это будет касаться всех направлений работы: строительства и ремонта инфраструктуры, здравоохранения, благоустройства, транспорта и безопасности.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске.