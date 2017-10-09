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Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сарсании

Спорт
9 октября, 11:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Игры пройдут с 13 по 16 октября

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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

© Юрий Машков/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Матчи 13-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) начнутся с минуты молчания в память о спортивном директоре "Зенита" Константине Сарсании. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

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Сарсания скоропостижно скончался 7 октября в возрасте 49 лет. Матчи 13-го тура РФПЛ состоятся с 13 по 16 октября.

Константин Сарсания работал спортивным директором санкт- петербургского клуба с мая 2017 года. Впервые он пришел в "Зенит" в 2006 году, тогда Сарсания первоначально работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В 2007 году "Зенит" одержал победу в чемпионате России, в сезоне-2007/08 петербургская команда выиграла Кубок УЕФА, а в 2008 году - Суперкубок УЕФА.

В качестве главного тренера Сарсания в 2009 году работал в подмосковных "Химках", с 2010 по 2012 год - в воронежском "Факеле". В 2012 году стал президентом воронежского клуба. В 2013 году возглавил литовский "Атлантас".

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