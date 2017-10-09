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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин следующий поединок проведет 15 декабря в Екатеринбурге, на кону будет стоять интернациональный пояс Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
"Александр Поветкин проведет следующий бой 15 декабря в Екатеринбурге. На кону будет стоять титул WBO International", - сказал Титов.
В июле Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Всего на счету 38-летнего россиянина 32 победы (23 нокаутом) и одно поражение.