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Наказание для Чичеровой за нарушение антидопинговых правил определит IAAF

Спорт
9 октября, 11:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Ранее CAS отклонил апелляцию российской легкоатлетки на лишение ее бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в прыжках в высоту

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Анна Чичерова

Анна Чичерова

© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрит дело российской легкоатлетки Анны Чичеровой, которая была признана Спортивным арбитражным судом (CAS) виновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе независимого органа IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).

В пятницу CAS отклонил апелляцию 35-летней Чичеровой, которая оспорила решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить ее бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в прыжках в высоту за обнаружение запрещенного препарата туринабол по итогам перепроверки ее допинг-пробы.

"После вердикта КАС дела передаются в IAAF для установления выводов, которые следуют за подтверждением информации о нарушении антидопингового правила", - сообщили в пресс-службе AIU.

МОК объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады в Пекине 6 октября 2016 года. Позднее спортсменка оспорила это решение в CAS.

Чичерова - олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, обладательница золотой медали чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.

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