Румын Хаммер является наиболее вероятным соперником Поветкина в поединке 15 декабря

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Наиболее вероятным соперником российского боксера Александра Поветкина в поединке, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге, является румын Кристиан Хаммер. Об этом ТАСС сообщил менеджер Хаммера Эрол Сейлан.

"Мы ведем переговоры по бою с Поветкиным. Они очень близки к завершению, но контракт пока не подписан", - сказал менеджер.

В карьере Хаммера есть поединок с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Бой состоялся в 2015 году, румынский боксер уступил нокаутом.

Всего в активе 30-летнего Хаммера 22 победы (12 нокаутом) и четыре поражения. На счету 38-летнего Поветкина 32 победы (23 нокаутом) и одно поражение.