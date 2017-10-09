Румын Хаммер является наиболее вероятным соперником Поветкина в поединке 15 декабря

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Наиболее вероятным соперником российского боксера Александра Поветкина в поединке, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге, является румын Кристиан Хаммер. Об этом ТАСС сообщил менеджер Хаммера Эрол Сейлан.
"Мы ведем переговоры по бою с Поветкиным. Они очень близки к завершению, но контракт пока не подписан", - сказал менеджер.
В карьере Хаммера есть поединок с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Бой состоялся в 2015 году, румынский боксер уступил нокаутом.
Всего в активе 30-летнего Хаммера 22 победы (12 нокаутом) и четыре поражения. На счету 38-летнего Поветкина 32 победы (23 нокаутом) и одно поражение.