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"Металлург" попросил КХЛ изучить ситуацию с отсутствием автобуса для клуба во Владивостоке

Спорт
9 октября, 12:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Согласно подпункту 1.8 пункта 1 статьи 54 главы 9 Спортивного регламента КХЛ, клуб-"хозяин" должен исполнить обязанности по бесплатному обеспечению условий для клуба-"гостя"

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МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Магнитогорский "Металлург" обратился в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой разобраться с тем, что владивостокский "Адмирал" не предоставил гостевой команде транспорт из аэропорта в гостиницу. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор "Металлурга" Максим Грицай.

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Матч между "Адмиралом" и Металлургом" состоялся во Владивостоке в воскресенье и завершился победой гостей со счетом 3:1. Как сообщило издание "Спорт-Экспресс", по прилету во Владивосток тренерский штаб, хоккеистов и персонал магнитогорской команды не встретил специальный транспорт, из-за чего они были вынуждены добираться до гостиницы на такси.

"Да, мы уже отправили письмо в лигу с просьбой разобраться в этом случае в соответствии с регламентом", - рассказал Грицай.

Согласно подпункту 1.8 пункта 1 статьи 54 главы 9 Спортивного регламента КХЛ, клуб-"хозяин" должен исполнить обязанности по бесплатному обеспечению условий для клуба-"гостя", куда входит предоставление автобуса для проезда с вокзала (из аэропорта) в гостиницу и обратно. В случае нарушения указанных условий на клуб налагается штраф в размере 100 тысяч рублей, в случае повторного нарушения - 200 тысяч рублей.

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