Мустафина намерена выступить на чемпионате России 2018 года

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МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина планирует выступить на чемпионате России следующего года. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
В начале июня Мустафина родила девочку, которую назвали Алисой. 3 сентября она приехала на базу "Озеро Круглое" и возобновила тренировки. Спортсменка нацелена выступить в личном многоборье на августовском чемпионате Европы 2018 года в Глазго.
"Планирую начать выступление на чемпионате России в начале следующего года, а там посмотрим, торопиться не буду", - сказала 23-летняя Мустафина.
Чемпионат России пройдет ориентировочно в марте-апреле. Точные сроки и место проведения турнира станут известны после возвращения сборной России с чемпионата мира, который 9 октября завершился в Монреале.
Мустафина - двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейских первенств.