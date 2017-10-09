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На матч футбольных сборных России и Ирана в Казани реализовано 23 тыс. билетов

Спорт
9 октября, 12:49 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, октября. /ТАСС

Билеты можно приобрести в нескольких точках города, а также с помощью билетного оператора в интернете, цена - 900 или 1200 рублей

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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. На товарищеский матч сборных России и Ирана по футболу в Казани реализовано 23 тыс. билетов. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров.

Билеты можно приобрести в нескольких точках города, а также с помощью билетного оператора в интернете, цена - 900 или 1200 рублей. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что часть билетов раздается бесплатно: "Мы ожидаем до 25 тыс. болельщиков (вместимость стадиона - около 45 тыс. - прим. ТАСС). Да, некоторые билеты раздавались бесплатно, но в этом ничего странного - это наша обычная билетная программа, мы хотим, чтобы люди приходили на стадион. Какой-то конкретной квоты нет".

"Сложно сказать, сколько будет иранских болельщиков, но с учетом того, что в городе есть община и консульство страны, ожидаем человек 100-200", - также сообщил он.

Встреча Россия - Иран пройдет на "Казань-Арене" во вторник, начало - в 19:00 мск.

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