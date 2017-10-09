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Эксперт: футболисты сборной России обрели цель и веру в себя

Спорт
9 октября, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Борис Игнетьев отметил, что перед матче с командой Ирана наибольшие опасения вызывает защита национальной команды

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Борис Игнатьев

Борис Игнатьев

© ИТАР-ТАСС/ Александр Бундин

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу, одержавшая победу 7 октября в товарищеском матче против команды Южной Кореи со счетом 4:2, существенно прибавила в эмоциональном плане. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

"Итоговый результат дает основания верить в сборную. Особо стоит отметить эмоциональную составляющую, у игроков появилась цель и вера в себя. Если в начале встречи команда явно уступала южнокорейцам в быстроте принятия решений, а также в скорости движения, то затем игроки стали отрабатывать каждый эпизод, активно прессинговать, что и привело к автоголам соперника", - сказал Игнатьев.

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Эксперт отметил, что наибольшие опасения вызывает защита. "Есть определенные проблемы в обороне, связанные с потерей концентрации. При должном отношении к эпизодам игроки справляются с атаками соперника, не позволяя ему проявлять свои лучшие качества. Потеря же концентрации обнажает все недостатки защитной линии", - сказал Игнатьев.

Во вторник сборная России в Казани проведет товарищеский матч с командой Ирана.

Игнатьев полагает, что в предстоящем товарищеском матче сборная России должна закрепить положительный результат.

"Иран - команда приблизительно такого же уровня, как и сборная Южной Кореи. В данной встрече нужно отталкиваться от предыдущей игры, закрепить в составе тех футболистов, которые хорошо себя проявили, включая связку нападающих Александр Кокорин - Федор Смолов, внести определенные коррективы в защитную линию, а также, возможно, дать отдохнуть Игорю Акинфееву, замечательно проявившему себя в матче против Южной Кореи", - сказал Игнатьев.

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