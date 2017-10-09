Эксперт: футболисты сборной России обрели цель и веру в себя

Володин назвал Васильева твердым человеком, способным отстаивать интересы РФПолитика 9 октября, 14:33
Управление телеканалом "Матч ТВ" передано субхолдингу ГПМ РТВСпорт 9 октября, 14:28
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей НеверовБиографии и справки 9 октября, 14:20
Единороссы избрали Тимофееву вице-спикером Госдумы вместо ВасильеваПолитика 9 октября, 14:16
Около 500 жителей севера Красноярского края обучатся мастерству резьбы по костиОбщество 9 октября, 14:11
Локомотивный парк Калининградской желдороги полностью обновят к ЧМ-2018Транспорт 9 октября, 14:00
Прокуратура проверит авиакомпании из-за участившихся задержек рейсов в Московском авиаузлеТранспорт 9 октября, 13:53
В Приэльбрусье летом 2018 года появится экотропа между поляной Нарзанов и поляной ЧегетСеверный Кавказ 9 октября, 13:46
Сергей Неверов избран руководителем фракции "Единая Россия" в ГосдумеПолитика 9 октября, 13:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу, одержавшая победу 7 октября в товарищеском матче против команды Южной Кореи со счетом 4:2, существенно прибавила в эмоциональном плане. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.
"Итоговый результат дает основания верить в сборную. Особо стоит отметить эмоциональную составляющую, у игроков появилась цель и вера в себя. Если в начале встречи команда явно уступала южнокорейцам в быстроте принятия решений, а также в скорости движения, то затем игроки стали отрабатывать каждый эпизод, активно прессинговать, что и привело к автоголам соперника", - сказал Игнатьев.
Эксперт отметил, что наибольшие опасения вызывает защита. "Есть определенные проблемы в обороне, связанные с потерей концентрации. При должном отношении к эпизодам игроки справляются с атаками соперника, не позволяя ему проявлять свои лучшие качества. Потеря же концентрации обнажает все недостатки защитной линии", - сказал Игнатьев.
Во вторник сборная России в Казани проведет товарищеский матч с командой Ирана.
Игнатьев полагает, что в предстоящем товарищеском матче сборная России должна закрепить положительный результат.
"Иран - команда приблизительно такого же уровня, как и сборная Южной Кореи. В данной встрече нужно отталкиваться от предыдущей игры, закрепить в составе тех футболистов, которые хорошо себя проявили, включая связку нападающих Александр Кокорин - Федор Смолов, внести определенные коррективы в защитную линию, а также, возможно, дать отдохнуть Игорю Акинфееву, замечательно проявившему себя в матче против Южной Кореи", - сказал Игнатьев.