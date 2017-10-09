Колобков: сборная России показала хороший результат на ЧМ по спортивной гимнастике

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике успешно выступила на чемпионате мира 2017 года. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Турнир проходил в канадском Монреале и завершился 8 октября. Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, выиграв одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали. Награды выиграли Мария Пасека (золото в опорном прыжке), Елена Еремина (серебро - упражнения на брусьях, бронза в личном многоборье), Давид Белявский (серебро - упражнения на коне, бронза - упражнения на брусьях) и Денис Аблязин (серебро - упражнения на кольцах).

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю команду с достойным выступлением на чемпионате мира. Одна золотая, три серебряные, две бронзовые медали и третье место в общекомандном зачете - хороший результат", - сказал Колобков.

"Наши спортсмены показали отличную подготовку, командный дух и силу воли. Желаю всем членам сборной России по спортивной гимнастике новых успешных выступлений и ярких побед", - отметил министр спорта РФ.

Победителем в неофициальном зачете стала сборная Китая (3-1-2), второе место заняла команда Японии (3-0-1).