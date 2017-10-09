Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: сборная России показала хороший результат на ЧМ по спортивной гимнастике

Спорт
9 октября, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Российская команда заняла третье место в общекомандном зачете, выиграв одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике успешно выступила на чемпионате мира 2017 года. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Турнир проходил в канадском Монреале и завершился 8 октября. Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, выиграв одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали. Награды выиграли Мария Пасека (золото в опорном прыжке), Елена Еремина (серебро - упражнения на брусьях, бронза в личном многоборье), Давид Белявский (серебро - упражнения на коне, бронза - упражнения на брусьях) и Денис Аблязин (серебро - упражнения на кольцах).

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю команду с достойным выступлением на чемпионате мира. Одна золотая, три серебряные, две бронзовые медали и третье место в общекомандном зачете - хороший результат", - сказал Колобков.

"Наши спортсмены показали отличную подготовку, командный дух и силу воли. Желаю всем членам сборной России по спортивной гимнастике новых успешных выступлений и ярких побед", - отметил министр спорта РФ.

Победителем в неофициальном зачете стала сборная Китая (3-1-2), второе место заняла команда Японии (3-0-1).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по спортивной гимнастике-2017
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
2
AFP: умер актер Жан Рошфор
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
6
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама