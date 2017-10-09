ФХР и КХЛ продлили договор о проведении чемпионата России среди женщин

На матч футбольных сборных России и Ирана в Казани реализовано 23 тыс. билетовСпорт 9 октября, 12:49
Мустафина намерена выступить на чемпионате России 2018 годаСпорт 9 октября, 12:47
AFP: умер актер Жан РошфорКультура 9 октября, 12:47
Жители 15 многоквартирных домов в городе на Урале остались без отопленияНовости Урала 9 октября, 12:43
Около 700 учащихся и волонтеров из КЧР вступили за два года в ряды "Зеленых пионеров"В стране 9 октября, 12:41
Минобрнауки разработало новую систему экспертизы учебниковОбщество 9 октября, 12:36
В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветраОбщество 9 октября, 12:33
Энрот, Анелёв, Гусев и Толванен признаны лучшими игроками недели в КХЛСпорт 9 октября, 12:33
Московский НПЗ завершил строительство комплекса "Биосфера" для очистки сточных водТЭК 9 октября, 12:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 октября. Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подписали новый договор о передаче прав на проведение чемпионата России среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
Соглашение рассчитано на четыре года и продлевает исключительные права КХЛ на организацию и проведение чемпионата ЖХЛ.
Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский отметил высокий уровень проведения соревнований. "За два года существования Женской хоккейной лиги мы видим качественный рост в развитии профессионального женского хоккея и повышения интереса к этому виду спорта, - сказал он. - Именно хоккеистки ЖХЛ составляют основу национальных сборных команд, успешно защищая честь страны на международных турнирах. Уверен, что следующие четыре сезона чемпионата ЖХЛ запомнятся нам красивой игрой и будут ознаменованы успешной реализацией новых проектов".
В ЖХЛ принимают участие семь команд. Новый сезон стартовал 16 сентября.