ФХР и КХЛ продлили договор о проведении чемпионата России среди женщин

ТАСС, 9 октября. Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подписали новый договор о передаче прав на проведение чемпионата России среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Соглашение рассчитано на четыре года и продлевает исключительные права КХЛ на организацию и проведение чемпионата ЖХЛ.

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский отметил высокий уровень проведения соревнований. "За два года существования Женской хоккейной лиги мы видим качественный рост в развитии профессионального женского хоккея и повышения интереса к этому виду спорта, - сказал он. - Именно хоккеистки ЖХЛ составляют основу национальных сборных команд, успешно защищая честь страны на международных турнирах. Уверен, что следующие четыре сезона чемпионата ЖХЛ запомнятся нам красивой игрой и будут ознаменованы успешной реализацией новых проектов".

В ЖХЛ принимают участие семь команд. Новый сезон стартовал 16 сентября.