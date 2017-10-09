Тарпищев: "ВТБ Кубок Кремля" - 2017 станет самым представительным за последние годы

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" - 2017 станет самым представительным по составу участников за последние годы. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Сейчас у турнира все стабильно, банк ВТБ полностью выполняет свои обязательства. Призовой фонд остался на том же уровне, что и в прошлом году. В этом плане нет смысла его увеличивать", - сказал Тарпищев.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

"Состав участников еще не весь сформирован, возможны громкие имена, но уже сейчас понятно, что нынешний турнир получится самым представительным за последние годы", - сказал Тарпищев.