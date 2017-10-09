Тарпищев: Шараповой выгодно выступление на "ВТБ Кубке Кремля" с точки зрения рейтинга

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МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской теннисистке Марии Шараповой выгодно участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля" с точки зрения рейтинга. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Шарапова поднялась на 18 позиций и занимает 86-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации. "Марии по силам закончить этот год в середине первой сотни. С этой точки зрения ей нужно играть во всех турнирах до конца сезона, и участие в "Кубке Кремля" ей выгодно", - сказал Тарпищев.
"Но о том, сыграет она в Москве или нет, станет ясно после ее выступления в Китае", - добавил он.
Турнир в Тяньцзине пройдет с 9 по 15 октября. Организаторы предоставили Шараповой wild card (специальное приглашение). Ее соперницей в первом круге станет румынка Ирина Бегу. Матч состоится 10 октября.
"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Шарапова трижды принимала участие в турнире (2005, 2006 и 2007 годы), лучшим результатом россиянки на "Кубке Кремля" является выход в 1/4 финала.