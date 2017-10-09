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Мустафина: призеру ЧМ гимнастке Ереминой надо прибавлять для успеха во всех комбинациях

Спорт
9 октября, 13:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Дебютантка соревнований, которая только с этого года выступает на взрослом уровне, стала второй в упражнениях на брусьях и выиграла бронзу в многоборье

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Алия Мустафина

Алия Мустафина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Серебряному и бронзовому призеру чемпионата мира по спортивной гимнастике Елене Ереминой нужно добавлять для успешного выступления в будущем во всех своих комбинациях. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина.

На завершившимся чемпионате мира в Монреале дебютантка соревнований 16-летняя Еремина, которая только с этого года выступает на взрослом уровне, стала второй в упражнениях на брусьях и выиграла бронзу в многоборье.

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"Когда я узнала ее результат в квалификации, то практически не сомневалась, что в многоборье она будет с медалью, если не допустит ошибок. Если очень постарается, то может стать лидером сборной в будущем, - сказала Мустафина. - Ереминой нужно добавлять везде по чуть-чуть. Провалов у нее нет, все комбинации довольно-таки неплохие, но нужно везде прибавлять".

Чемпионкой мира в опорном прыжке стала Мария Пасека, которая в этой дисциплине ранее выигрывала на мировом первенстве два года назад, а на Олимпийских играх 2016 года завоевала серебро. Вместе с Мустафиной Пасека выиграла серебряные медали Игр в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях.

"Она прыгнула нормально благодаря своей базе и тому, что не допустила ошибок. Но в будущем ей нужно будет "подчистить" прыжок, тогда вопросов к ней не будет", - отметила Мустафина.

У мужчин в Монреале серебро в упражнениях на коне и бронзу в упражнениях на брусьях завоевал Давид Белявский, а серебро в упражнениях на кольцах - Денис Аблязин. "Мальчики делают программы, которые все сложнее и сложнее. Да, не все получается, но качество их программ не может не радовать. Остается только их делать более стабильно, тогда все их упражнения будут конкурентоспособными", - подчеркнула Мустафина.

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