Семак: "Зенит" - лучший по качеству игры, но пока рано говорить о чемпионстве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Зенит" еще рано считать главным претендентом на победу в турнире, несмотря на хорошее качество футбола в чемпионате России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Уфы", бывший футболист "Зенита" Сергей Семак.

"Зенит" лидирует в чемпионате России с 28 очками. Питерцы опережают идущий на второй строчке "Локомотив" на два очка.

"Зенит" - лучший по качеству игры в чемпионате, но пока рано говорить о чемпионстве. Сезон длинный, впереди еще большая часть чемпионата, и все может случиться. В данный момент только "Локомотив" может реально бороться с санкт-петербургской командой, остальным будет гораздо сложнее. Но, повторюсь, сезон длинный", - сказал Семак.

В следующем туре чемпионата России "Зенит" на своем поле сыграет с тульским "Арсеналом" 15 октября.