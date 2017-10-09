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Лукин: российские паралимпийцы имеют шанс выступить на Играх-2018

Спорт
9 октября, 14:51 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, октября. /ТАСС

Глава ПКР пояснил, что, хотя паралимпийцы допущены к квалификационным соревнованиям, некоторые из них уже завершились

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Президент ПКР Владимир Лукин

Президент ПКР Владимир Лукин

© Владимир Гердо/ТАСС

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Допуск российских паралимпийцев к квалификационным соревнованиям позволяет рассчитывать на возможность их участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Южной Корее, окончательное решение по этому вопросу может быть принято в ноябре. Об этом заявил в понедельник ТАСС глава Паралимпийского комитета России (ПКР), сенатор Владимир Лукин на полях 10-й юбилейной конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Международный паралимпийский комитет (МПК) в начале сентября принял решение допустить россиян к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм в Южной Корее, но только в статусе нейтральных спортсменов и при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска.

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"Окончательное решение не принято, оно будет принято, скорее всего, в ноябре", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы участия российских паралимпийцев в Олимпиаде в Южной Корее. 

"Но поскольку сделан первый шаг и наши паралимпийцы допущены к соревнованиям, возможно, какие-то спортсмены с какими-то ограничениями, с нашим флагом или без такового, но смогут принять участие в соревнованиях", - сказал Лукин.

При этом глава ПКР пояснил, что, хотя паралимпийцы допущены к квалификационным соревнованиям, некоторые из них уже завершились. "Поэтому поезд уже ушел. Так, например, произошло с хоккеем", - отметил он.
"Но в ряде других важных видах спорта они допущены к соревнованиям. Те кто их пройдут и, конечно, пройдут очень жесткий допинговый контроль, в принципе, получают определенный шанс", - добавил Лукин.

Квалификационные соревнования

Всего для участия в квалификационных соревнованиях по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону заявлены 68 российских паралимпийцев. В сентябре МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, однако российские спортсмены по таким видам спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе.

Ближайшие квалификационные соревнования у паралимпийцев в лыжных гонках и биатлоне пройдут с 7 по 17 декабря в Канаде, горнолыжному спорту - с 5 по 8 ноября в Нидерландах, сноуборду - с 7 по 8 ноября в ОАЭ.

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