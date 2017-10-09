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Судебное разбирательство по делу футболиста М'Вила назначено на 22 ноября

Спорт
9 октября, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Российский футбольный союз будет привлечен к заседанию в качестве третьего лица

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Янн М'Вила

Янн М'Вила

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Судебное разбирательство по делу французского футболиста казанского "Рубина" Янна М'Вила будет рассмотрено 22 ноября в Арбитражном суде Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

В понедельник прошло предварительное заседание по иску Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" в отношении АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" и М'Вила. К судебному разбирательству, которое пройдет 22 ноября, в качестве третьего лица привлечен Российский футбольный союз (РФС).

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М'Вила в январе 2013 года подписал четырехлетний контракт с "Рубином". Часть сезона-2014/15 полузащитник провел в аренде в итальянском "Интере", а весной 2015 года, как говорилось в СМИ, договоренности о его переходе достигло "Динамо". С основным составом бело-голубых М'Вила тренировался с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб. В сезоне-2015/16 он был арендован у "Рубина" английским "Сандерлендом".

В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у "Динамо" вновь сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС - по данным ТАСС, игрок рассчитывает получить от клуба €360 тыс. 18 октября палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.

М'Вила, в декабре 2016 года продливший контракт с "Рубином", снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо". В результате 14 июля на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения.

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