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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юньков подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

Спорт
9 октября, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на один сезон

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ТАСС, 9 октября. Нападающий Михаил Юньков перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Юньков выступал за омский "Авангард", забросив пять шайб и сделав пять результативных передач в 62 матчах. В нынешнем сезоне в активе нападающего две шайбы в двух матчах за "Сочи".

Юньков является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Ак Барса" (2010) и магнитогорского "Металлурга" (2014).

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