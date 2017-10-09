Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юньков подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

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ТАСС, 9 октября. Нападающий Михаил Юньков перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В прошедшем сезоне Юньков выступал за омский "Авангард", забросив пять шайб и сделав пять результативных передач в 62 матчах. В нынешнем сезоне в активе нападающего две шайбы в двух матчах за "Сочи".
Юньков является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Ак Барса" (2010) и магнитогорского "Металлурга" (2014).