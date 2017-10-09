Болельщик с ДЦП, написавший письмо сборной России, получил предложение о работе в РФС

Болельщик с ДЦП, написавший письмо сборной России, получил предложение о работе в РФССпорт 9 октября, 15:59
Биография врио губернатора Омской области Александра БурковаБиографии и справки 9 октября, 15:59
Смолов считает, что в России к футбольной сборной никогда не будет идеального отношенияСпорт 9 октября, 15:57
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:48
СК возбудил второе дело по факту ДТП на железнодорожном переезде под ВладимиромДТП с автобусом и поездом под Владимиром 9 октября, 15:48
Черчесов: сборная Ирана по футболу такая же быстрая, как и команда Южной КореиСпорт 9 октября, 15:47
Торговый центр "Синдика". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:29
Судебное разбирательство по делу футболиста М'Вила назначено на 22 ноябряСпорт 9 октября, 15:24
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) предложил работу Дмитрию Корчагину, болельщику с ДЦП (повышение мышечного тонуса) из Казани, который написал письмо сборной России перед Кубком конфедераций. Это произошло перед тренировкой сборной на "Казань-Арене", которую посетил 20-летний Дмитрий, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Представители РФС предложили молодому человеку готовить новости и редакционные материалы для нового официального сайта организации. Приступить к работе молодой человек сможет уже на товарищеской встрече россиян и иранцев, которая состоится на "Казань-Арене" 10 октября. "От такого предложения невозможно отказаться", - сказал Дмитрий.
В июне Корчагин рассказал ТАСС, что давно является болельщиком казанского "Рубина" и сборной страны и мечтает писать статьи о футболе, стать спортивным менеджером и попасть на игры чемпионата мира 2018 года. 23 июня Дмитрий посетил тренировку национальной сборной накануне матча группового этапа с мексиканцами, пообщался с командой и получил в подарок мяч с автографами игроков.