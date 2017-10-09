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Болельщик с ДЦП, написавший письмо сборной России, получил предложение о работе в РФС

Спорт
9 октября, 15:59 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, октября. /ТАСС

Представители РФС предложили молодому человеку писать новости и готовить редакционные материалы для нового официального сайта организации

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Дмитрий Корчагин

Дмитрий Корчагин

© Антон Рассказов/ТАСС

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) предложил работу Дмитрию Корчагину, болельщику с ДЦП (повышение мышечного тонуса) из Казани, который написал письмо сборной России перед Кубком конфедераций. Это произошло перед тренировкой сборной на "Казань-Арене", которую посетил 20-летний Дмитрий, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Представители РФС предложили молодому человеку готовить новости и редакционные материалы для нового официального сайта организации. Приступить к работе молодой человек сможет уже на товарищеской встрече россиян и иранцев, которая состоится на "Казань-Арене" 10 октября. "От такого предложения невозможно отказаться", - сказал Дмитрий.

В июне Корчагин рассказал ТАСС, что давно является болельщиком казанского "Рубина" и сборной страны и мечтает писать статьи о футболе, стать спортивным менеджером и попасть на игры чемпионата мира 2018 года. 23 июня Дмитрий посетил тренировку национальной сборной накануне матча группового этапа с мексиканцами, пообщался с командой и получил в подарок мяч с автографами игроков.

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