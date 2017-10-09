Куляш подписал контракт с клубом КХЛ "Автомобилист"

ТАСС, 9 октября. Защитник Денис Куляш стал игроком клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне Куляш провел за "Салават Юлаев" 16 матчей, в которых отметился 5 (2 шайбы + 3 передачи) набранными очками. В субботу уфимский клуб выставил игрока на драфт отказов, а после того, как его никто не забрал, в понедельник расторг контракт с защитником.