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Куляш подписал контракт с клубом КХЛ "Автомобилист"

Спорт
9 октября, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Соглашение с 34-летним защитником рассчитано до конца сезона

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Денис Куляш

Денис Куляш

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 9 октября. Защитник Денис Куляш стал игроком клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне Куляш провел за "Салават Юлаев" 16 матчей, в которых отметился 5 (2 шайбы + 3 передачи) набранными очками. В субботу уфимский клуб выставил игрока на драфт отказов, а после того, как его никто не забрал, в понедельник расторг контракт с защитником.

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