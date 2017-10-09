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Коноплянка: сборная Украины будет бороться за победу в матче отбора ЧМ-2018 с хорватами

Спорт
9 октября, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Матч состоится 9 октября на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21:45 мск

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Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

© EPA-EFE/BIRGIR THOR HARDARSON

ТАСС, 9 октября. Сборная Украины по футболу будет бороться за победу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии. Об этом заявил полузащитник украинцев Евгений Коноплянка, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал FootballHub.

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В турнирной таблице группы I сборная Украины с 17 очками занимает третье место, уступая хорватам за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Первой идет команда Исландии (19), которая в понедельник сыграет на своем поле со сборной Косова.

"Концентрация прежде всего, - сказал Коноплянка. - Понимаем, насколько важный матч. Все знают, что им надо три очка, нам надо три очка, будет очень интересный матч. Я не могу обещать болельщикам, что будет победа, но мы будем за нее бороться".

Встреча пройдет 9 октября в Киеве на стадионе "Олимпийский", начало в 21:45 мск.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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