Коноплянка: сборная Украины будет бороться за победу в матче отбора ЧМ-2018 с хорватами

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ТАСС, 9 октября. Сборная Украины по футболу будет бороться за победу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии. Об этом заявил полузащитник украинцев Евгений Коноплянка, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал FootballHub.
В турнирной таблице группы I сборная Украины с 17 очками занимает третье место, уступая хорватам за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Первой идет команда Исландии (19), которая в понедельник сыграет на своем поле со сборной Косова.
"Концентрация прежде всего, - сказал Коноплянка. - Понимаем, насколько важный матч. Все знают, что им надо три очка, нам надо три очка, будет очень интересный матч. Я не могу обещать болельщикам, что будет победа, но мы будем за нее бороться".
Встреча пройдет 9 октября в Киеве на стадионе "Олимпийский", начало в 21:45 мск.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.