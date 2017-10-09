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Баскетболист Пачулия стал самым молодым почетным гражданином Тбилиси

Спорт
9 октября, 16:30 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Кроме Пачулии, этого звания по решению мэра Тбилиси Давида Нармании удостоены еще 12 человек

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ТБИЛИСИ, 9 октября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Грузинский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" 33-летний Заза Пачулия стал самым молодым по возрасту обладателем звания "Почетный гражданин Тбилиси". О решении о присвоении Пачулии звания было объявлено в рамках традиционного ежегодного праздника "Тбилисоба".

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Кроме Пачулии, этого звания по решению мэра Тбилиси Давида Нармании удостоены еще 12 человек: еврокомиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан, теннисист Александр Метревели, литератор и журналист Тамаз Ткемаладзе, врач и ученый Роман Шакарашвили, врач-кардиолог Гулнара Чапидзе, ученый и химик Этери Кемертелидзе, композитор Важа Дурглишвили, оперный певец Ладо Атанели, композитор Тамаз Курашвили, актер, режиссер и сценарист Мераб Тавадзе, спортивный журналист и фотограф Демико Лоладзе, педагог, переводчик и публицист Заира Даварашвили.

Нармания передал "Почетным гражданам Тбилиси" символические ключи от Тбилиси. Вместо Пачулии, который готовится к новому сезону НБА в составе "Голден Стэйт", ключи и документы о присвоении ему звания получила его мать Марина Кодуа, проживающая в Тбилиси. "Для нас большая честь, что Заза удостоился столь высокого звания, думаю, что он достойно будет его носить и еще многое сделает для Тбилиси и всей Грузии", - отметила Кодуа, которая в 1970-х годах играла в баскетбольной команде "Динамо" (Тбилиси) и сборной Грузии.

Пачулия начинал карьеру в Грузии, в 1999-2003 годах играл за турецкий "Улькерспор", стал чемпионом Турции. С 2003 года выступает в НБА: один сезон провел в "Орландо", затем в "Милуоки" (2004-2005, 2013-2015), "Атланте" (2005-2013), "Далласе" (2015-2016), а в минувшем сезоне в составе "Голден Стэйт" стал чемпионом НБА.

7 сентября Пачулия сообщил о завершении выступлений за сборную Грузии. Он долгое время являлся капитаном сборной, принял участие в чемпионатах Европы 2011, 2015 и 2017 годов. Наивысшим достижением команды стал выход в 1/8 финала на ЧЕ в 2015 году.

Звание "Почетный гражданин Тбилиси" учреждено в 1979 году, за минувшие 38 лет его были удостоены более 210 человек. В октябре прошлого года звание было присвоено грузинскому футболисту и тренеру, экс-капитану тбилисского "Динамо" и сборной СССР, обладателю Кубка кубков 1981 года Александру Чивадзе.

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