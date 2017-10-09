"Спартак" расторг контракт с хоккеистом Потаповым

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ТАСС, 9 октября. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" расторг соглашение с нападающим Максимом Потаповым. Об этом сообщает пресс- служба московской команды.
В нынешнем сезоне 37-летний хоккеист принял участие в четырех матчах, в которых не набрал ни одного очка. Всего в составе столичного клуба Потапов провел 89 матчей, забросил 14 шайб и сделал 14 результативных передач.
Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов рассказал, что решение расторгнуть контракт с хоккеистом далось тяжело.
"Это было сложное решение, но объективно Максим проигрывал конкуренцию другим нападающим, - сказал Жамнов. - Он получил летом достаточно тяжелую травму, долго восстанавливался, и к моменту его возвращения в строй в нашем составе появились хоккеисты, которых тренеры видели в третьем-четвертом звеньях. Поэтому мы совместно решили, что с Максимом Потаповым придется расстаться".