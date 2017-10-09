Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Спартак" расторг контракт с хоккеистом Потаповым

Спорт
9 октября, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Всего в составе столичного клуба форвард провел 89 матчей, забросил 14 шайб и сделал 14 результативных передач

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 октября. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" расторг соглашение с нападающим Максимом Потаповым. Об этом сообщает пресс- служба московской команды.

В нынешнем сезоне 37-летний хоккеист принял участие в четырех матчах, в которых не набрал ни одного очка. Всего в составе столичного клуба Потапов провел 89 матчей, забросил 14 шайб и сделал 14 результативных передач.

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов рассказал, что решение расторгнуть контракт с хоккеистом далось тяжело.

"Это было сложное решение, но объективно Максим проигрывал конкуренцию другим нападающим, - сказал Жамнов. - Он получил летом достаточно тяжелую травму, долго восстанавливался, и к моменту его возвращения в строй в нашем составе появились хоккеисты, которых тренеры видели в третьем-четвертом звеньях. Поэтому мы совместно решили, что с Максимом Потаповым придется расстаться".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ
2
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
3
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
4
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
5
Биография врио губернатора Омской области Александра Буркова
6
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
7
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама