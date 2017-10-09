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МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014

Спорт
9 октября, 16:41 дата обновления: 9 октября, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

О результатах повторного анализа не сообщается

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© EPA/KAY NIETFELD

ТАСС, 9 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) повторно проанализировал все 254 пробы мочи, взятые у российских спортсменов во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе МОК.

О результатах перепроверки не сообщается.

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МОК сообщил о проведении перепроверки всех проб российских спортсменов с Олимпийских игр в Сочи 9 декабря 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Тогда МОК обосновал свое решение тем, что Макларен не имел полномочий на повторный анализ образцов. При этом все 63 образца крови, взятые у российских спортсменов на Играх-2014, были повторно проанализированы МОК в сотрудничестве с профессором Маклареном еще в 2016 году, все они дали отрицательный результат.

"МОК провел повторный анализ всех 254 образцов мочи, собранных у российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи, поскольку полномочия профессора Макларена не включали в себя полный повторный анализ всех этих образцов. Эти меры согласуются с изменением философии по защите "чистых" спортсменов, изложенные в олимпийской программе 2020 года, стратегической дорожной карте МОК для будущего олимпийского движения", - говорится в сообщении на сайте МОК.

В настоящее время две комиссии МОК на основе доклада Макларена ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет швейцарец Самуэль Шмидт, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

По результатам работы этих комиссий будет решаться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане.

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