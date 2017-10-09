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Жиру, Масулуке и Кастельянос вошли в шорт-лист кандидатов на звание автора лучшего гола

Спорт
9 октября, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Голосование продлится до 23 октября, в этот же день в Лондоне состоится церемония вручения наград лучшим футболистам по итогам года.

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 9 октября. Нападающий английского футбольного клуба "Арсенал" Оливье Жиру, вратарь "Бароки" из ЮАР Оскарине Масулуке, а также нападающая сборной Колумбии для игроков не старше 17 лет Дейна Кастельянос вошли в короткий список претендентов на звание автора лучшего гола 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Изначально в список претендентов вошли 10 игроков. Победитель определяется путем онлайн-голосования на сайте ФИФА. Голосование продлится до 23 октября. В этот же день в Лондоне состоится церемония вручения наград лучшим футболистам по итогам года.

ФИФА учредила премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года, в 2009 году. Победитель определяется с помощью онлайн-голосования болельщиков.

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