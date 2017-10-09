Финал Кубка России "Ралли Магас" - 2017 впервые пройдет в Ингушетии

МАГАС, 9 октября. /ТАСС/. Финал Кубка России по автогонкам "Ралли Магас" - 2017 впервые пройдет в Ингушетии в октябре. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс- службе регионального Министерства физической культуры и спорта.

"В Ингушетии впервые пройдет финал Кубка России "Ралли Магас" - 2017 по раллийным автогонкам. На данный момент заявлено 32 участника из разных регионов России: Санкт- Петербурга, Челябинска, Москвы, Краснодара, Сочи, Геленджика и других регионов", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что участники будут соревноваться на легковых автомобилях иностранного и отечественного производства. 12 октября спортсмены стартуют из центра Магаса. "Далее они поедут через села Экажево и Барсуки, города Карабулак и Малгобек. Потом победитель сможет представлять страну на международных соревнованиях", - добавили в министерстве.

Судить соревнования будет коллегия, в которую вошли представители Санкт-Петербурга, Москвы, Назрани и Екатеринбурга.