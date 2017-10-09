Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финал Кубка России "Ралли Магас" - 2017 впервые пройдет в Ингушетии

Спорт
9 октября, 16:50 UTC+3 МАГАС МАГАС 9, октября. /ТАСС

На данный момент заявлено 32 участника, старт назначен на 12 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 9 октября. /ТАСС/. Финал Кубка России по автогонкам "Ралли Магас" - 2017 впервые пройдет в Ингушетии в октябре. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс- службе регионального Министерства физической культуры и спорта.

"В Ингушетии впервые пройдет финал Кубка России "Ралли Магас" - 2017 по раллийным автогонкам. На данный момент заявлено 32 участника из разных регионов России: Санкт- Петербурга, Челябинска, Москвы, Краснодара, Сочи, Геленджика и других регионов", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что участники будут соревноваться на легковых автомобилях иностранного и отечественного производства. 12 октября спортсмены стартуют из центра Магаса. "Далее они поедут через села Экажево и Барсуки, города Карабулак и Малгобек. Потом победитель сможет представлять страну на международных соревнованиях", - добавили в министерстве.

Судить соревнования будет коллегия, в которую вошли представители Санкт-Петербурга, Москвы, Назрани и Екатеринбурга.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ
2
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
3
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
4
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
5
МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014
6
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
7
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама