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"Арарат" планирует сыграть все домашние матчи в ПФЛ на стадионе "Торпедо"

Спорт
9 октября, 17:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

После 12 туров ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка

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МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Центр" московский "Арарат" рассчитывает завершить сезон, проводя домашние матчи на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее пресс-служба концерна "Россиум" сообщила ТАСС о том, что работы по реконструкции московского стадиона имени Эдуарда Стрельцова начнутся либо в конце этого года, либо в начале следующего. Стадион "Торпедо" является местом проведения домашних матчей клуба ПФЛ зоны "Центр" "Арарат".

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"Читали информацию о том, что реконструкция на стадионе имени Эдуарда Стрельцова может начаться в ближайшее время. Мы планируем и рассчитываем завершить сезон, играя домашние матчи на стадионе "Торпедо". Поле и месторасположение стадиона удовлетворяет всем потребностям тренерского штаба и руководства команды. На крайний случай у нас заявлен резервный стадион "Спартаковец", - сказали в пресс-службе.

"Помимо резервного стадиона мы рассматривали "Арену- Химки". Но в случае с третьим вариантом есть определенные сложности. Нужно проводить переговоры с руководством стадиона и внести стадион в Российский футбольный союз как резервный", - добавили в пресс-службе.

После 12 туров ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

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