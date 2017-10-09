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Зимин: строительство лыжного центра "Тёя" в Хакасии планируется завершить в 2020 году

Спорт
9 октября, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

По словам главы Хакасии, он удовлетворен итогами встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым

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Глава Хакасии Виктор Зимин

Глава Хакасии Виктор Зимин

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Строительство лыжного регионального спортивно-тренировочного центра "Тёя" в поселке Вершина Тёи планируется завершить до конца 2020 года. Об этом журналистам сообщил глава Республики Хакасия Виктор Зимин.

Развитие центра обсуждалось 9 октября в ходе рабочей встречи Зимина с главой Министерства спорта РФ Павлом Колобковым. Строительство объекта осуществляется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

"Мы можем полностью завершить строительство центра спортивной подготовки "Тёя" уже в 2019 году, но я думаю, что закончим в 2020 году, - отметил глава республики. - По большому счету, объект уже живет, это центр международного уровня. Нам нужен еще один объект - гостиничный комплекс, а все условия для проведения тренировок международного класса на базе центра "Тёя" уже есть. Если сдвинемся в графике на год, то ничего страшного, на месте мы стоять не будем".

По словам главы Хакасии, он удовлетворен итогами встречи с министром спорта РФ. "Встреча с Павлом Анатольевичем получилась очень живой, правдивой и оптимистичной, - сказал Зимин. - Переговорив с министром о вопросах завершения строительства центра в Вершине Тёи, мы увидели соратника, для нас это было государственное решение. Мы почти семь лет жили с этим объектом, развивали его, к нам приезжают до 42 федераций из регионов России, у нас готовится сборная России по лыжным гонкам".

Ранее сообщалось, что вторая очередь строительства спортивно-тренировочного центра в поселке Вершина Тёи будет сдана в эксплуатацию в ноябре-декабре текущего года. В нее войдут многофункциональный спортивный центр, зрительские трибуны на 500 мест и система освещения.

Объекты, входящие в первую очередь центра, были открыты в 2015 году. В том числе начали работу комплекс лыжных трасс, лыжероллерная трасса, лыжный стадион, 90-метровый подземный переход под лыжными трассами в зону сервиса, модуль-боксы, системы искусственного оснежения. Строительство спортивного центра в Вершине Тёи началось в 2010 году. Общая стоимость проекта - свыше 1,1 млрд рублей.

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