Зимин: две ледовые арены планируется построить в Хакасии

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Две ледовых арены, на базе которых будут развиваться хоккей и фигурное катание, планируется построить в ближайшие годы в Хакасии. Об этом журналистам рассказал глава республики Виктор Зимин.
Строительство объектов обсуждалось 9 октября в рамках рабочей встречи Зимина с главой Министерства спорта РФ Павлом Колобковым. Хакасия планирует подавать заявки на получение федерального софинансирования для строительства арен в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".
"Мы обсудили с министром спорта РФ возможность создания ряда спортивных объектов, включая плавательные бассейны, и везде получили поддержку, это очень приятно, - отметил Зимин. - Я удовлетворен итогами встречи с Павлом Анатольевичем на все 100%. Однако больше всего я благодарен министру за то, что он поддержал нас в отношении строительства двух ледовых арен в Хакасии. Мы планируем построить одну ледовую коробку с трибунами на 300 зрителей, и вторую, более глобальную, которая сможет вмещать до 5000 болельщиков".
По словам главы Хакасии, строительство одной из арен может стартовать уже в следующем году. "При наличии федеральной поддержки хотелось бы этот ледовый объект за два года построить, а потом приступить к строительству арены на 5000 зрителей, наш регион очень нуждается в ледовых объектах, - сказал Зимин. - Понятно, что это Сибирь и вроде бы льда хватает, но хотелось бы играть в закрытых помещениях и растить достойных спортсменов, ведь помимо хоккея есть и другие ледовые виды спорта. Старшее поколение будет водить внучек на фигурное катание, это радость для населения, и просто досуг в разное время года для ребятишек".
Ранее сообщалось, что до конца 2020 года в Хакасии планируется завершить строительство регионального спортивно- тренировочного центра "Тёя" в поселке Вершина Тёи. Объект также строится при поддержке федерального бюджета.