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Тренер иранцев Кейруш впечатлен прогрессом России в подготовке к чемпионату мира

Спорт
9 октября, 18:10 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, октября. /ТАСС

Сборные России и Ирана во вторник проведут товарищескую встречу на "Казань-Арене"

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Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш

Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш

© EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Россия добилась огромного прогресса в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер команды Ирана португалец Карлуш Кейруш.

Сборные России и Ирана во вторник проведут товарищескую встречу на "Казань-Арене".

"Вашу страну я знаю достаточно давно, побывал здесь еще в 2008 году. Побывал недавно в Москве, но это было не по работе. Если же брать только профессиональную часть, я удивлен прогрессом страны, просто фантастические изменения", - поделился впечатлениями Кейруш.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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