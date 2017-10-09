Тренер иранцев Кейруш впечатлен прогрессом России в подготовке к чемпионату мира

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КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Россия добилась огромного прогресса в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер команды Ирана португалец Карлуш Кейруш.
Сборные России и Ирана во вторник проведут товарищескую встречу на "Казань-Арене".
"Вашу страну я знаю достаточно давно, побывал здесь еще в 2008 году. Побывал недавно в Москве, но это было не по работе. Если же брать только профессиональную часть, я удивлен прогрессом страны, просто фантастические изменения", - поделился впечатлениями Кейруш.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.