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Футболист "Рубина" Азмун уверен, что сможет вернуться на прежний уровень игры

Спорт
9 октября, 18:22 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, октября. /ТАСС

Партнер Азмуна по сборной Ирана Саид Эззатоллахи отметил прогресс в своем развитии

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Сердар Азмун

Сердар Азмун

© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Нападающий казанского "Рубина" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун уверен, что сможет вернуться на прежний уровень игры. Об этом он сказал на пресс-конференции накануне товарищеского матча со сборной России.

В текущем сезоне 22-летний Азмун принял участие в 12 матчах "Рубина", но не забил ни одного гола. В прошедшем сезоне на его счету было 12 мячей в 41 встречах.

"Я уважаю любую критику и различные мнения, но прежде всего об этом [отсутствии прогресса] судить тренеру. Даже у звезд бывают взлеты и падения, это естественно. В "Рубине", как и в "Ростове", я полностью концентрируюсь на своих выступлениях, и, надеюсь, при поддержке болельщиков и команды смогу вернуться на свой прежний уровень", - прокомментировал ситуацию Азмун.

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Прогресс в своем развитии отметил и партнер Азмуна по сборной Саид Эззатоллахи, который перешел в "Ростов" в 2015 году, а в текущем сезоне выступает на правах аренды за пермский "Амкар".

"Я рад играть в России, здесь я получил и получаю большой опыт, в том числе от выступления "Ростова" в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, - сказал 21-летний полузащитник. - В последние годы были тяжелые моменты, но я ощущаю поддержку, в том числе мистера Карлуша Кейруша [главного тренера сборной Ирана]. Мы готовимся к чемпионату мира, и, надеюсь, там нам и мне лично удастся удачно выступить. Тем более, мой клуб "Амкар" в последнее время стал показывать хорошие результаты".

Встреча Россия - Иран пройдет на стадионе "Казань- Арена" во вторник, начало - в 19:00 мск.

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